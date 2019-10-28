شركة تنتج أحذية رياضية مضادة للماء للشتاء

صممت شركة “أول بيردز” الأمريكية أول حذاء صوف من نوعه مضاد للماء لفصل الشتاء.

وتقدم الشركة نموذجين من الحذاء المقاوم للماء “وول رنر ميزل” بسعر 115 دولار، و”وول رنز أي ميزل” بسعر 135 دولار، وكلاهما مغطى بمادة عازلة، تجعل قطرات الماء تنزلق مباشرة، كما يتميزان بنعل مقوى يمنح القدمين ثباتاً أفضل على الأسطح الزلقة.

ومع حلول فصل الشتاء، يشعر الكثيرون بالحيرة قبل الخروج من المنزل، حيث يمكن أن تتساقط الأمطار في أي وقت، لكن أحذية “أول بيردز” تقدم الحل المثالي، حيث يمكن ارتداؤها في جميع الأوقات.

الأحذية متاحة بأربعة ألوان، وتعتبر من أغلى أحذية شركة أول بيردز، ويرجع ذلك على الأرجح لأنها التصاميم الوحيدة المقاومة للماء. وتقول الشركة إن المواد المستخدمة للتصنيع خالية من المركبات الكيميائية، وتم اللجوء إلى وسائل طبيعية للحصول على خاصية مقاومة الماء.

وتتجه الشركة ككل نحو ممارسات صديقة للبيئة، باستخدام مواد مثل لب الكينا الذي تم حصاده على نحو مستدام، والبوليستر المُعاد تدويره والمصنوع من زجاجات بلاستيكية، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.