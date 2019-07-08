شركة تنوي جر جبل جليدي إلى الإمارات تجري أول اختبار هذا العام

تخطط الشركة الإماراتية التي تقف وراء خطط لسحب جبل جليدي من القارة القطبية الجنوبية إلى ساحل الفجيرة لإجراء أول اختبار لها في وقت لاحق من هذا العام ، بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت شركة National Advisor Bureau Limited في عام 2017 إن خططها الطموحة يمكن أن تتسبب في حدوث تغير كبير في المناخ في المنطقة، لأن الهواء البارد الذي يتدفق من جبل جليدي بالقرب من شواطئ بحر العرب قد يتسبب في حدوث عواصف ممطرة طوال العام.

وفي مقابلة مع برنامج Euronews ‘Inspire Middle East TV ، قال العضو المنتدب للشركة عبد الله الشحي إن أول اختبار تمهيدي، حيث سيتم سحب جبل جليدي أصغر إلى كايب تاون في جنوب إفريقيا أو بيرث في أستراليا لحصاد المياه، سيجري لاحقًا هذا العام، بحسب أريبيان بيزنس.



وسيتكلف الاختبار ما بين 60 إلى 80 مليون دولار بينما سيكلف المشروع الكامل لسحب جبل جليدي إلى الإمارات 100-150 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن الشحي قوله “سيكون أرخص جلب هذه الجبال الجليدية واستخدامها في المياه العذبة بدلاً من استخدام مياه تحلية المياه. لأن محطات تحلية المياه تتطلب قدرا كبيرا من الاستثمارات الرأسمالية”.