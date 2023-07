شركة سعودية توقع اتفاقية لنشر وتطوير لعبة "جريندايزر " المستوحاة من المانغا الشهير

أعلنت شركة ماتغا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ومقرها في العاصمة السعودية الرياض، عن توقيع اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة مايكرويدز خاصة بـ "لعبة جريندايزر .. وليمة الذئاب" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لعبة جريندايزر - وليمة الذئاب مقتبسة من مسلسل المانغا الشهير

وبحسب الاتفاقية ستعمل شركة مانغا للإنتاج على تعريب اللعبة، وتوفير عدد من الفرص للمواهب السعودية للكشف عن قدراتهم في هذا المجال، ومن المقرر ان تكون اللعبة متوفرة على بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس وإكس بوكس ون وعلى نيتيندو سويتش وعلى الكومبيوتر الشخصي.

والجدير بالذكر أن هذه اللعبة جرى تصميمها تحت إشراف المانجاكا العالمي جو ناجاي، وتسمع هذه اللعبة اللاعب اللعب في شخصية دوق فليد وجريندايزر، بهدف الاستمتاع بلحظات بطولية، وتجربة مثيرة في عوالم من وحي الماضي.

وعن هذه الشراكة الواعدى علق الرئيس التنفيذي لشركة مانغا للإنتاج في السعودية السيد عصام بخاري قائلًا، إن الشرق الأوسط يعد من أسرع أسواق الألعاب نموًا حول العالم.

وأضاف إن شركة مانغا للإنتاج تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق الكثير من النجاحات في غنتاج وترخيص المحتوى، وتشعر الشركة بالسعادة بالشراكة مع مايكرويدز والاستثمار في الكفاءات السعودية.

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة مايكرويدز السيد ستيفان لونجيرد، إن الشركة سعيدة في توسيع نطاق أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم تجربة فريدة لعشاق مانغا جريندايزر.

ومن المتوقع إطلاق لعبة الفيديو الجديدة التي تحمل اسم UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves في 14 نوفمبر المقبل.

سلسلة المانغا جريندايزر

هذه اللعبة مستوحاه من المانغا الشهيرة جريندايزر التي عرضت لأول مرة في شهر أكتوبر من عام 1975، وحققت الكثير من النجاح في الشرق الأوسط حيث عرضت على مدار 74 حلقة.