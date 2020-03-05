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شركة طيران الجزيرة الكويتية تخفض طاقتها التشغيلية بسبب فيروس كورونا

منشور 05 آذار / مارس 2020 - 07:17
قررت الشركة كذلك تعديل توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية عن 2019 لتصبح 35 فلسا (11.4 سنت) للسهم بدلا من 67.5 فلس
طيران الجزيرة الكويتية
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قالت طيران الجزيرة الكويتية إنها قررت تقليص طاقتها التشغيلية بما يتناسب مع انخفاض الطلب الناجم عن فيروس كورونا

قالت طيران الجزيرة الكويتية إنها قررت تقليص طاقتها التشغيلية بما يتناسب مع انخفاض الطلب الناجم عن فيروس كورونا وذلك لحين رفع القيود المفروضة على السفر لبعض الوجهات.

ولم تذكر الشركة أرقاما محددة في بيانها لبورصة الكويت. وقالت إنها قررت أيضا تأجيل الاستئجار قصير الأمد لطائرتين إضافيتين لحين رفع القيود التي فرضتها الحكومة.

هذا وقررت الشركة كذلك تعديل توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية عن 2019 لتصبح 35 فلسا (11.4 سنت) للسهم بدلا من 67.5 فلس.

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Via SyndiGate.info


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