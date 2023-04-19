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شركة طيران يابانية تقع في خطأ يتسبب لها بخسائر كبيرة.. بيع تذاكر بـ 300 بدلًا من 10000

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 11:40
شركة الطيران اليابانية آنا “أل نيبون إيرويز ANA

تسبب خطأ في تحويل أسعار الصرف وفارق العملات في أسعار تذاكر شركة طيار يابانية، بقيام عدد من الأشخاص بشراء التذاكر بقيمة 300 دولارًا أمريكيًا بدلًا من 10 آلاف دولار.

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خطأ يتسبب ببيع تذاكر طيران بسعر منخض جدًا عن الأصلي

وفي التفاصيل تمكن عدد من المسافرين على متن شركة الطيران اليابانية آنا “أل نيبون إيرويز ANA الإستفادة من خطأ في تحويل أسعار الصرف وفارق العملات وقع على الموقع الإلكتروني.

وتسبب هذا الخطأ بشراء تذاكر درجة رجال الأعمال والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار مقابل مبلغ 300 دولار فقط.

وبعد انتشار الخبر عن هذا الخطأ سارع العديد من الأشخاص لحجز التذاكر قبل تعديل القيمة الشرائية للتذكرة.

شركة طيران يابانية

شركة الطيران تتسامح مع من سددوا قيمة التذاكر

وبعد ان تداركت شركة الطيران الخطأ واكتشفته، أقرت الشركة بالخطأ واعلنت أنها سامحت جميع الأشخاص الذين سددوا قيمة التذاكر، وأكدت الشركة أنها لن تقبل طلبات حجز التذاكر دون تسديد، وان على الأشخاص الذين حجزوا دون دفع إعادة الحجز بالقيمة الحقيقية.

وكانت شركة الطيران اليابانية آنا “أل نيبون إيرويز ANA قد روجت لرحلات عبر درجة رجال الأعمال بدون الانتباه إلى الخطأ الكبير في سعر التذاكر.

وتحرص الحكومة اليابانية على دعم السياحة بشتى الطرق، وبدأت السياحة بالعودة للازدها خاصة بعد قرار تخفيف القيود التي كانت قد فرضت على الحدود بسبب فيروس كورونا.


 

كلمات دالة:شركة الطيران اليابانية آنا

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