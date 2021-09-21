شركة قطر للبترول تعتزم البدء بمشروع في الولايات المتحدة العام المقبل

بينت مصادر لـ CNBC عربية عن توجه شركة قطر للبترول للاستثمار في منطقة ساحل الخليج في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من العام المقبل ، وذلك وسط التعافي التي تشهد أسعار الطاقة، وتوقعات زيادة الطلب.

مشروع شركة قطر للبترول

وتبلغ تكلفة مشروع شركة قطر للبترول التي أطلقت شرارة البدء فيه 8 مليارات دولار وذلك بالتعاون مع "شيفرون فيليبس للكيماويات" الأميركية، وستمتلك قطر للبترول حصة فيه تبلغ 49% بينما ستمتلك الشركة الأميركية الحصة الباقية.

وستعمل شركة قطر للبترول على تمويل المشروع جزءاً من الدين وجزء آخر من السيولة المتاحة،وبينت شركة قطر للبترول بأن التمويل الذي تعتزم أخذه من الأسواق سيكون عن طريق ترتيب قرض مشترك مع التراجع الكبير في تكاليف التمويل.

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ cnbc عربية أن مصرف JP Morgan هو من سيتولى خدمات المشورة المالية لقطر للبترول في المشروع المزمع.

وفي مشروع "ساحل الخليج الأمريكي للكيماويات 2" سيكون هناك وحدةً لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإثيلين، وهو ما يجعلها أكبر الوحدات من نوعها في العالم.

وكانت شركة قطر للبترول قد نحجت سابقاً في التوسع في دول مختلفة خصوصاً في أمريكا وأوروبا وأفريقيا.



