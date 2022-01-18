شركة لوسيديا السعودية للبرمجيات تجمع ملايين الدولارات في حملتها التمويلية الثانية

تمكنت الشركة السعودية لوسيديا Lucida، وهي شركة برمجيات مقرها في العاصمة السعودية الرياض، أن تجمع ما يقارب الـ 6 ملايين دولار، وذلك من خلال جولتها التمويلية الثانية التي خاضتها من أجل توسيع عروض منتاجاتها.

شركة لوسيديا تجمع ملايين الدولارات من اجل حملة تمويلها

قاد الحملة التمويلية هذه صندوق Rua Growth بمشاركة من M.A.L Ventures بالإضافة إلى مشاركة مجموعة الراشد وعدد من شركات رؤوس الأموال.

وأعلنت شركة البرمجة لوسيديا في بيان نشرته يوم أمس الإثنين أن المستثمرين الحاليين في الشركة بمشاركة Venture Souq ساهموا في هذه الجولة.

كل ما تريد معرفته عن شركة لوسيديا:

هي شركة سعودية مقرها في مدينة الرياض وتأسست عام 2016، وتقدم الشركة خدمات مراقبة وتحليل منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وكشفت الشركة السعودية أنها تملك أكثر من 100 عميل في أكثر من 6 بلدان، في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والسيارات، وتجارة التجزئة.

أعلنت شركة لوسيديا في شهر مارس من عام 2021، عن تضاعف ايراداتها السنوية بقيمة 4 مرات، بالإضافة إلى زيادة في هوامش الربح بنسبة وصلت إلى ما يقارب الـ 90%، وكشفت الشركة يوم أمس الاثنين أن ايراداتها السنوية قد نمت 5 مرات على اساس سنوي.

وكشف السيد عبدالله عسيري المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في البيان إن لوسيديا تعد من أسرع الشركات التي وفرت خدمة البرمجيات نموًا في العالم، ذلك بسبب الطلب الكبير على الحلول متعددة القنوات.

واستطرد حديثه قائلًا، إن الكثير من الأشخاص يتفاعلون بشكل كبير حاليًا مع الشركات من خلال القنوات عبر الانترنت من خلال رسائل البريد الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الالكترونية، وأردف أن جميع العلامات التجارية التي تعاملت مع لوسيديا سجلت تحسن كبير بنسبة وصلت إلى 200% في رضا العملاء.

من جانبه قال السيد تركي الجعيب الشريك الإداري لصندوق Rua Growth أن منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، تفتقر في المجمل إلى الحلول التي تكون مخصصة بشكل اساسي للسوق المحلي مما وفر فرص للشركات التي تتواجد في هذه المنطقة تقديم حلول مناسبة لعملائها.