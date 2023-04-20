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شركة ميتا تبدأ جولة جديدة من تسريح الموظفين هذا الأسبوع

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 09:33
شركة ميتا

استكمالًا لتنفيذ قرارها السابق، كشفت شركة ميتا المالكة لـ موقع فيسبوك، عن جولة جديدة من تسريح الموظفين ستبدأ هذا الأسبوع.

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شركة ميتا "فيسبوك" تبدأ جولة جديدة من تسريح الموظفين

أعلنت ميتا "الشركة الأم لـ فيسبوك" عن بدء جولة جديدة من تسريح الموظفين، وأشارت أنها ستقوم في هذا الأسبوع بتسريح ما يقارب الـ 4000 موظف وستركز في هذه الجولة على أصحاب المهارات من المهندسيين بشكل خاص.

وتاتي جولة التسريح هذه ضمن خطة كبيرة وضعتها شركة ميتا في وقت سابق بهدف إعادة هيلكة الشركة.

شركة ميتا

خطة شركة ميتا لـ تسريح ما يقارب الـ 10 الاف موظف

أعلنت ميتا في شهر نوفمبر الماضي عن نيتها تسريح ما يقارب الـ 13% من موظفيها، أي ما يقارب الـ 11 ألف موظف، وهي اكبر دفعة من عمليات تسريح الموظفين في شركة ميتا.

وكان مارك زوكربيرغ المؤسس التفيذي لشركة ميتا قد قال عن هذه العملية في وقت سابق، إنه يتوقع تقليل عدد الموظفين بحوالي 10 آلاف موظف، إلى جانب إلغاء توظيف ما يقارب الـ 5 ألاف كان من المفترض ان يتم تعيينهم.

والجدير بالذكر أن خطة التسريح الضخمة هذه جاءت بعد قيام عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتسريح عدد من موظفيها في الأشهر الأخيرة، بسبب الخسائر المادية الضخمة.

وعانت الكثير من شركات التكنولوجيا من تراجع الإرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.


 

كلمات دالة:شركة ميتا

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