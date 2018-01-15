شاهد هذا التطور... شركة ناشئة تحول أنابيب الصرف الصحي إلى منازل عصرية!(فيديو)

شركة ناشئة تحول أنابيب الصرف الصحي إلى منازل عصرية

انطلقت حركة المنازل الصغيرة خلال العقد الماضي، حيث اضطر المطورون الحضريون إلى إيجاد حلول ابتكارية لارتفاع أسعار العقارات في جميع أنحاء العالم، وانضمت شركة في هونغ كونغ مؤخراً إلى هذا الاتجاه، من خلال تصميم منازل عصرية من أنابيب الصرف الصحي.

وتعد هونغ كونغ إحدى أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم، وسجلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً فيها خلال العام الماضي، وقد دفع ذلك نحو 200 ألف من السكان، إلى البحث عن خيارات السكن الصغيرة، من خلال منازل لا تزيد مساحتها عن 62 متر مربع، وتشير البيانات الحكومية، إلى أن نحو 9% من الأسر يعيشون في مساكن غير لائقة.

ووجد المهندس المعماري جيس لو في هذه الأزمة، فرصة لتصميم منازل بأسعار معقولة، وذلك باستخدام أنابيب الصرف الصحي، التي يبلغ قياس قطرها نحو 8 أقدام، وتم تصميم كل منزل ليستوعب شخص أو شخصين، ضمن مساحة 1000 قدم مربعة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويزن كل أنبوب نحو 22 طن، وتم تجهز المنازل بكافة وسائل المعيشة والراحة، وتم اختيار الأثاث ليتناسب مع الحجم الصغير للمنزل، مثل غرفة المعيشة التي تتحول إلى غرفة نوم، وهناك أيضاً ثلاجة صغيرة وحمام مع دوش، وخزائن للملابس والأمتعة الشخصية الأخرى.

يذكر أن القانون في هونغ كونغ، ينص على أن مثل هذه الأنابيب يمكن وضعها في الأزقة وتحت الجسور، وفي المناطق الأخرى الحضرية غير المستخدمة عادة. ولم تعلن الشركة بعد عن أسعار هذه المنازل.

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