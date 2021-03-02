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شركة Apple تعيد فتح جميع متاجرها في أميركا للمرة الأولى منذ نحو عام

منشور 02 آذار / مارس 2021 - 08:10
شركة Apple تعيد فتح جميع متاجرها في أميركا للمرة الأولى منذ نحو عام
شركة آبل
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أعلنت شركة Apple إن جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 270 عادت لفتح أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة كوفيد 19.

أعلنت شركة Apple إن جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 270 عادت لفتح أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة كوفيد 19.

هذا والتزمت الشركة الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة مستخدمة فريقا يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة.

هذا وارتفعت أسهم Apple بأكثر من 5% مع إغلاق الجلسة بفعل خبر إعادة الافتتاح الذي حمل في طياته التفاؤل بعودة نشاط الأعمال إلى سابق عهده.

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كلمات دالة:شركة آبل

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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