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شركة FedEx Express تخطط لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار في السعودية

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:05
FedEx Express تخطط لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار في السعودية
يأتي هذا الاستثمار لتأكيد التزام الشركة بأهداف النمو الاقتصادي غير النفطي للبلاد.
أبرز العناوين
تعمل FedEx Express في المملكة من 1994

قالت شركة FedEx Express التابعة لشركة FedEx Corp أكبر شركة نقل سريع في العالم، إنها تخطط لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة.

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تعمل FedEx Express في المملكة من 1994، وهذا الاسثتمار الجديد سيعزز وجود الشركة المباشر في المملكة وعلاقاتها مع الشركات المحلية والتجارة بسهولة وتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها FedEx.

ويأتي هذا الاستثمار لتأكيد التزام الشركة بأهداف النمو الاقتصادي غير النفطي للبلاد، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من حوالي 266 مليار دولار أمريكي.

 أطلقت فيديكس إكسبريس في العام الماضي خطًا تجاريًا جديدًا بين الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة بين البلدين ضمن اتفاقية السلام بينهما.

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةFedEx Express

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