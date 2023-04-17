شركة Google تطلق سلسلة مرئية بهدف الترويج للسياحة في السعودية

أطلقت شركة Google سلسلة مرئية تعمل على الترويج للسياحة في السعودية تحت اسم "سرينا مع Google" بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى في السعودية.

تفاصيل سلسلة سرينا من شركة Google

وبحسب الشركة الشهيرة غوغل أن السلسلة تحتوي 3 جولات داخل مدينة جدة السعودية، يحاول من خلالها صناع المحتوى استكشاف وجهات سياحية خاصة بالتاريخ والطبيعة والفن، وجاءت هذه السلسلة باللغة العربية مع وجود ترجمة باللغة الإنجليزية.

وتتناول الحلقة الأولى الجانب الثقافي والفني الخاص بمدينة جدة السعودية، ويشارك فيها صانع المحتوى سلطان البدران وزميله مصعب المالكي، وخلال الحلقة يتجول البدران والمالكي داخل معرض بينالي الفنون الإسلامية، وفي حي جميل.

أما الحلقة الثانية فتسلط من خلالها الضوء على منطقة البلد في مدينة جدة، اما الحلقة الثالثة فتكشف عن الجانب الطبيعية للمدينة وذلك من خلال رحلة قاربية.

ويحرص صناع المحتوى ضمن أحداث السلسة على الاستعانة بعدد من الأدوات من بينها، "بحث Google"، "خرائط Google"، "عدسة Google".

وبهذا الخصوص عبرت السيدة دينا السمحان رئيسة شراكات إعلانات شركة غوغل في السعودية، عن حماستها لإطلاق سلسلة سرينا مع غوغل، وقالت إنها تمكنت من التعاون مع مواهب سعودية بهدف الترويج للسياحة في السعودية.

ويشارك في السلسلة عدد من صناع المحتوى في السعودية من أبرزهم:

سلطان البدران

مصعب المالكي

يزيد الدريني

مرام بيكو

وجاء قرار غوغل بإطلاق هذه السلسلى بعد زيادة البحث عالميًا عن السعودية، حيث زادت النسبة في عام 2022 ما يقارب الـ 160% مقارنة بالعام الذي سبقه.