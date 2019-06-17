صادرات السعودية النفطية ترتفع بـ 0.8% في أبريل

ارتفعت صادرات السعودية النفطية خلال شهر أبريل (نيسان) 2019، بمقدار 0.8 في المائة، مقارنة بشهر أبريل 2018، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل 2019، مقابل 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018، بانخفاض 3.243 مليار ريال (850 مليار دولار) بنسبة 15.5 في المائة عن أبريل 2018.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية 69.337 مليار ريال (18.4 مليار دولار) في أبريل 2019، مقابل 68.777 مليار ريال (18.3 مليار دولار) في أبريل 2018، وذلك بارتفاع يعادل 560 مليون ريال (149.3 مليون دولار).

كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.7 في المائة في أبريل 2018 إلى 79.7 في المائة في أبريل 2019. وارتفعت قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع شهر مارس (آذار) السابق بمقدار 3.189 مليار ريال بنسبة 4.8 في المائة.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية 86.967 مليار ريال في أبريل 2019، مقابل 89.650 مليار ريال في أبريل 2018، بانخفاض مقداره 2.683 مليار ريال بنسبة 3 في المائة عن أبريل 2018. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مارس السابق بمقدار 843 مليون ريال (224 مليون دولار)، وبنسبة 1 في المائة.

- الصادرات غير البترولية

بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018، بانخفاض 3.243 مليار ريال (850 مليار دولار) بنسبة 15.5 في المائة على

أساس سنوي.

كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 23.3 في المائة في أبريل 2018 إلى 20.3 في المائة في أبريل 2019. وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع شهر مارس السابق بمقدار 2.346 مليار ريال، وبنسبة 11.7 في المائة.

- إعادة التصدير

وتعد الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لإعادة التصدير، حيث شكلت 33.3 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير لشهر أبريل 2019، تليها الصين بنسبة 7.9 في المائة، وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 2.589 مليار ريال في أبريل الماضي، مقابل 3.612 مليار ريال (800 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.

ووصلت قيمة الواردات السلعية 39.312 مليار ريال (10 مليارات دولار) في أبريل 2019، مقابل 47.224 مليار ريال في أبريل 2018، بانخفاض بقيمة 7.912 مليار ريال وبنسبة 16.8 في المائة.

وانخفضت الصادرات غير البترولية من 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018 إلى 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل 2019، في حين انخفضت قيمة الواردات من 47.224 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى 39.312 مليار ريال (10 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها. وتبعاً لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 44.8 في المائة في أبريل 2019 مقابل 44.2 في المائة في أبريل 2018، نتيجة لانخفاض الواردات 16.8 في المائة عن الانخفاض في الصادرات غير البترولية 15.5 في المائة خلال هذه الفترة.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 193.479 مليار ريال (51 مليار دولار) عام 2017 إلى 235.458 مليار ريال (62 مليار دولار) في 2018، في حين ارتفعت قيمة الواردات إلى 513.993 مليار ريال (136 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.

وتبعاً لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.8 في المائة عام 2018 مقابل 38.4 في المائة في العام السابق، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 21.7 في المائة عن الارتفاع في الواردات 1.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.