صادرات السعودية من النفط ترتفع بـ 5.8 % في أكتوبر

أفادت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 5.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 7.06 مليون برميل يوميا، من 6.67 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وزاد إجمالي إنتاج البلاد من الخام 1.17 مليون برميل يوميا إلى 10.30 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 15.60 مليون برميل إلى 168.08 مليون برميل، بينما انخفضت الكميات التي عالجتها المصافي السعودية 387 ألف برميل يوميا إلى أدنى مستوى في 34 شهرا عند 2.20 مليون برميل يوميا.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الهجمات على اثنتين من منشآت السعودية في سبتمبر (أيلول).

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول من 2020.

تقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

على صعيد آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة تراجع، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر (كانون الأول) إلى 446.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 265 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 35 ألف برميل يوميا. واستمر معدل تشغيل المصافي دون تغيير.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع 2.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 312 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 541 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.