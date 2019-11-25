ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي 76% في أكتوبر

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3 % في شهر أكتوبر بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في سبتمبر أو 1.21 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما هنجلي للبتروكيماويات في شمال الصين وتشجيانغ للبتروكيماويات في الجنوب.