صادرات الصين المقومة باليوان تسجل ارتفاعاً بنسبة 38.7% خلال الربع الأول من 2021

أفاد تصريح من إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي اليوم بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين ارتفعت الواردات 19.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وبلغ الفائض التجاري الصيني في الشهور الثلاثة الأولى من العام 759.29 مليار يوان (115.99 مليار دولار).