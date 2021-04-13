  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. صادرات الصين المقومة باليوان تسجل ارتفاعاً بنسبة 38.7% خلال الربع الأول من 2021

صادرات الصين المقومة باليوان تسجل ارتفاعاً بنسبة 38.7% خلال الربع الأول من 2021

منشور 13 نيسان / أبريل 2021 - 05:41
صادرات الصين المقومة باليوان تسجل ارتفاع بنسبة38.7% خلال الربع الأول من 2021
بلغ الفائض التجاري الصيني في الشهور الثلاثة الأولى من العام 759.29 مليار يوان (115.99 مليار دولار)
أبرز العناوين
أفاد تصريح من إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي اليوم بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام

أفاد تصريح من إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي اليوم بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين ارتفعت الواردات 19.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وبلغ الفائض التجاري الصيني في الشهور الثلاثة الأولى من العام 759.29 مليار يوان (115.99 مليار دولار).

الاقتصادات الناشئة قد تحقق نمو أعلى من نظيرتها الكبرى
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع
كلمات دالة:اقتصاد الصينصادرات الصين خلال الربع الأول من العام الحالي

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...