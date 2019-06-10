صادرات الصين ترتفع والواردات تتراجع خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم نمو الصادرات وتراجع الواردات خلال مايو الماضي في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1.1% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 8.5% سنويا.

ووصل الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي إلى 41.65 مليار دولار وهو ما يزيد عن توقعات المحللين.

في الوقت نفسه استمر تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي حيث تراجعت صادرات الصين إلى السوق الأمريكية بنسبة 8.4% في حين تراجعت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 29.6%.

يأتي ذلك في حين مازالت المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين متعثرة، مع تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على المزيد من السلع الصينية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قررالشهر الماضي زيادة الرسوم المفروضة على كمية من السلع الصينية قيمتها 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، في حين ردت الصين بزيادة الرسوم المفروضة على كمية من السلع الأمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

وحذر صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي من الآثار السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الصيني الذي سجل أقل معدل نمو له منذ عقود.