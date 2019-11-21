صادرات تركيا إلى العرب تنمو بـ7% في 9 أشهر

صرح معاون رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إسرافيل كورالاي، اليوم الأربعاء، بأن "صادرات بلاده للدول العربية بلغت 23 مليار دولار خلال أول 9 شهور في 2019"، بزيادة 7% على أساس سنوي.

جاء ذلك، في كلمة لكورالاي خلال مشاركته في افتتاح أعمال ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي لمستلزمات البناء والاستثمار بدورته الـ14، بمشاركة 220 شركة وأكثر من 1500 رجل أعمال.

وذكر المسؤول التركي أن "ارتفاعاً لافتاً في نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية حصل مؤخراً داخل السوق التركية، في ظل وجود فرص كثيرة في البلاد"، دون ذكر أرقام.

وزاد: "تطورت العملية التجارية بين الأتراك والعرب في الآونة الأخيرة.. فصادرات تركيا للدول العربية حسب إحصائيات 2019 بلغت 23 مليار دولار(حتى سبتمبر/أيلول)، بزيادة 7% عن 2018".

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت الصادرات التركية لدول العالم 125.7 مليار دولار خلال أول 9 شهور من 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، صعودا من 122.9 مليار دولار على أساس سنوي.

الملتقى الذي تستمر أعماله يومين ويحضره عدد من السفراء والقناصل العرب في تركيا، تنظمه جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.

وفي كلمته، قال رئيس الجمعية صبوحي عطار، إن "تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والعرب، وتدعم الشراكات الاقتصادية التركية والعربية بكل قوة".

ودعا عطار، رجال الأعمال العرب إلى التواصل مع مراكز الاستثمار المتواجدة في تركيا، للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، ولضمان حقوقهم في تركيا.

ونفذت تركيا في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول 2018، تعديلات على قانون الاستثمار والإقامة، منحت بموجبها المستثمرين الأجانب حزمة تسهيلات لجذبهم للسوق المحلية.

وأورد مدير عام جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، أورهان أيدن، أرقاماً بشأن التبادلات التجارية بين الأتراك والدول الخليجية خلال الـ15 عاماً الأخيرة، "التي كانت لمصلحة كلا الطرفين".

وقال: "التعاون التركي مع دول الخليج اليوم وصل إلى 46 مليار دولار". معتبراً أن الرقم لا يعبر عن طموحات الطرفين العربي والتركي.

وأشاد مدير شركة بورمان ديزاين في الأردن، محمد الدويري، بملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي لمستلزمات البناء والاستثمار.

وقال الدويري إن المؤتمر منظم بشكل جيد، وتشارك فيه شركات تركية شاملة لكافة قطاعات الأبنية ومسلتزمات البناء، مضيفاً: "تعتبر أسعار المنتجات التركية للبناء مقارنة مع أسعار المنتجات الأوروبية، أقل لكنها تحمل جودة عالية، ما يجعلها في متناول المستهلك".

من جهته، قال المهندس المعماري الجزائري، قندلي سعدون إنه يسعى من خلال المعرض، للتعرف على المواد المصنعة وأدوات التصنيع وما هو جديد في مجال التصنيع المتوافرة في الملتقى.