صادرات تركيا ترتفع بـ 2.9% خلال 8 أشهر

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الأربعاء، إن قيمة صادرات بلادها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 117.7 مليار دولار أميركي، بزيادة 2.9 بالمئة، في الوقت الذي عاودت فيه الليرة التركية الارتفاع أمام الدولار.

وأوضحت بكجان في تصريح صحافي وفقا لوكالة "الأناضول"، أن قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة، ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت بكجان أن قيمة الصادرات التركية في أغسطس/آب الفائت، وصلت إلى 13 مليارا و150 مليون دولار، بزيادة 1.69 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

وأشارت إلى انخفاض واردات البلاد خلال أغسطس بنسبة 0.27 في المئة، وبلغت قيمتها 15 مليارا و526 مليون دولار.

ولفتت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض خلال أغسطس بنسبة 9.88 في المئة، وبلغ مليارين و376 مليون دولار.

وأضافت أن الفجوة الحاصلة بين صادرات وواردات البلاد، تضاءلت إلى حدود 14.4 بالمئة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وفي السياق، سجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا اليوم أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، بعد هبوط متواصل خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل الدولار اليوم 5.69 ليرات مقابل 5.81 أمس الثلاثاء و5.83 يوم الإثنين، أما اليورو فقد سجل 6.25 ليرات مقابل 6.36 ليرات أمس و7.11 أول من أمس.