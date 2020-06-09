صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية ترتفع بـ 58% رغم كورونا

ارتفعت صادرات الشركات الكورية الجنوبية من السيارات الكهربائية على الرغم من الشلل في أسواق السيارات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

قالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها اليوم الثلاثاء إنهما صدرتا ما مجموعه 40,182 سيارة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 57.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب الموديلات، ارتفعت صادرات سيارة "كونا" لـ هيونداي موتور بنسبة 30.4% إلى 16,856 وحدة، فيما زادت صادرات سيارة "نيرو" لـ كيا موتورز بنسبة 157.2% إلى 13,376 وحدة.

وارتفعت صادرات سيارة "أيونيك" لـ هيونداي موتور بنسبة 18% إلى 6,432 وحدة، فيما ارتفعت صادرات سيارة "سول" لـ كيا موتورز بنسبة 88% إلى 3,518 وحدة.

وفي شهر مايو، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بمقدار أكثر من الضعفين على أساس سنوي لتصل إلى 11,072 وحدة.

وارتفعت صادرات "نيرو" بنسبة 434% إلى 4,589 وحدة، وسجلت صادرات "كونا" ارتفاعا بنسبة 67% لتصل إلى 4,321 وحدة.

وزادت صادرات "أيونيك" و"سول" بنسبتي 20.5% و157.6% إلى 1,093 وحدة و1,069 وحدة على التوالي.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 69.1% على أساس سنوي في شهر مايو لتصل إلى 396 مليون دولار.

ومع ذلك، تراجعت قيمة صادرات البلاد من إجمالي السيارات بنسبة 54.1% إلى 1.8 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب عليها في الدول الأوروبية بسبب تشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات.

وتخطط هيونداي موتور لطرح السيارة الكهربائية الجديدة "NE" القائمة على منصة "E-GMP" الخاصة بالسيارات الكهربائية، والسيارة الكهربائية الأخرى "JW" لعلامتها التجارية الفاخرة "جينيسيس" والنسخة الكهربائية من سيارة "جي 80" في العام المقبل.

وتعتزم كيا موتورز طرح سيارتي "كروس أوفر" كهربائيتين جديدتين، لا يتجاوز سعر كل منهما 40 ألف يورو، في الربع الثاني من العام المقبل.

وتستعد لطرح السيارة الكهربائية "CV" القائمة على منصة "E-GMP"، والجيل الثاني من سيارة "نيرو".

وطبقا لشركة أبحاث السوق "إي في سيلز"، بلغت حصة هيونداي - كيا في سوق السيارات الكهربائية 8% في الربع الأول من هذا العام، لتحتل المرتبة الرابعة بعد "تيسلا" و"فولكس واجن" و"رينو - نيسان".