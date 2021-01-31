  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. صادرات كوريا الجنوبية من المركبات الكهربائية ترتفع 66 % خلال 2020

صادرات كوريا الجنوبية من المركبات الكهربائية ترتفع 66 % خلال 2020

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2021 - 10:27
صادرات كوريا الجنوبية من المركبات الكهربائية ترتفع 66 % خلال 2020
وصلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات مجتمعة إلى 37.4 مليار دولار في 2020 بانخفاض بنسبة 13.1% على أساس سنوي
أبرز العناوين
أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة تقارب 66% على أساس سنوي في 2020 على الرغم من الركود العام في صناعة السيارات وسط تفشي جائحة كورونا.

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة تقارب 66% على أساس سنوي في 2020 على الرغم من الركود العام في صناعة السيارات وسط تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات نقلتها "يونهاب" الكورية عن رابطة التجارة الدولية الكورية فقد بلغت قيمة الشحنات المصدرة من السيارات الكهربائية 3.9 مليار دولار في 2020 وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادراتها قيمة صادرات السيارات الهجينة التي وصلت صادراتها إلى 2.5 مليار دولار العام الماضي.


وشكلت المركبات الكهربائية أكثر من نصف العدد الإجمالي لشحنات السيارات الصديقة للبيئة، والذي قدر بنحو 7.1 مليار دولار. وكانت أوروبا الوجهة الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية حيث استحوذت على نسبة 68% من الإجمالي.

في غضون ذلك وصلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات مجتمعة إلى 37.4 مليار دولار في 2020 بانخفاض بنسبة 13.1% على أساس سنوي وسط جائحة كورونا وفقا لبيانات منفصلة جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

تايوان: شركات الرقائق تفكر برفع أسعار البيع لشركات السيارات
فولكسفاغن تسعى لزيادة حصتها السوقية في الصين

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...