صادرات كوريا الجنوبية من المركبات الكهربائية ترتفع 66 % خلال 2020

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة تقارب 66% على أساس سنوي في 2020 على الرغم من الركود العام في صناعة السيارات وسط تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات نقلتها "يونهاب" الكورية عن رابطة التجارة الدولية الكورية فقد بلغت قيمة الشحنات المصدرة من السيارات الكهربائية 3.9 مليار دولار في 2020 وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادراتها قيمة صادرات السيارات الهجينة التي وصلت صادراتها إلى 2.5 مليار دولار العام الماضي.



وشكلت المركبات الكهربائية أكثر من نصف العدد الإجمالي لشحنات السيارات الصديقة للبيئة، والذي قدر بنحو 7.1 مليار دولار. وكانت أوروبا الوجهة الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية حيث استحوذت على نسبة 68% من الإجمالي.

في غضون ذلك وصلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات مجتمعة إلى 37.4 مليار دولار في 2020 بانخفاض بنسبة 13.1% على أساس سنوي وسط جائحة كورونا وفقا لبيانات منفصلة جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.