صاروخ سبيس إكس ينفجر أثناء إطلاقه

انفجر صاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة "سبيس إكس" خلال تجربة إطلاق أمس لاختبار مكوناته الفردية، وذلك بعد محاولة هبوط تسببت في تعطل المحرك عن العمل.



وبعد عملية إقلاع مثالية في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو، ثم أغلق محركاته للهبوط حسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضافت ان أحد المحركات تعطل عن إشعال شرارة واشتعلت النيران في صاروخ (ستارشيب إس إن 9) بعد حوالي ست دقائق ونصف من الإقلاع مشيرة الى ان الصاروخ تحطم بعد ذلك في طريق عودته إلى الأرض تمامًا مثل النموذج الأولي لصاروخ (إس إن8) الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.



وكان النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب قد صعد سابقًا إلى ارتفاع حوالي 12.5 كيلومترًا.