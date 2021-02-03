  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. صاروخ سبيس إكس ينفجر أثناء إطلاقه

صاروخ سبيس إكس ينفجر أثناء إطلاقه

منشور 03 شباط / فبراير 2021 - 08:57
صاروخ سبيس إكس ينفجر أثناء إطلاقه
بعد عملية إقلاع مثالية في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو، ثم أغلق محركاته للهبوط حسب وكالة الانباء الالمانية.
أبرز العناوين
كان النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب قد صعد سابقًا إلى ارتفاع حوالي 12.5 كيلومترًا.

انفجر صاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة "سبيس إكس" خلال تجربة إطلاق أمس لاختبار مكوناته الفردية، وذلك بعد محاولة هبوط تسببت في تعطل المحرك عن العمل.

وبعد عملية إقلاع مثالية في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو، ثم أغلق محركاته للهبوط حسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضافت ان أحد المحركات تعطل عن إشعال شرارة واشتعلت النيران في صاروخ (ستارشيب إس إن 9) بعد حوالي ست دقائق ونصف من الإقلاع مشيرة الى ان الصاروخ تحطم بعد ذلك في طريق عودته إلى الأرض تمامًا مثل النموذج الأولي لصاروخ (إس إن8) الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.


وكان النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب قد صعد سابقًا إلى ارتفاع حوالي 12.5 كيلومترًا.

دبي تعلن عن رحلات سياحية إلى الفضاء للاستمتاع بالمناظر الخلابة بحلول عام 2023
ناسا تطلق سفينة الشحن (سيجنس) إلى محطة الفضاء الدولية
ناسا تشتري حفنة من تربة من القمر بدولار واحد فقط!

Via SyndiGate.info


Publishing Rights Reserved to Bahrain News Agency © 2003 - 2021

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...