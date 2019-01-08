صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر تنخفض بنحو 2 مليار دولار في ديسمبر

صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول

قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول، منخفضاً بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، حيث كان الاحتياطي النقدي يساوي 44.513 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.



وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو تموز 2016 وأكتوبر تشرين الأول 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.



وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً:

ما هو السعر العالمي للموظف المصري؟!

بورصة مصر تحقق 900 مليون دولار في أسبوع مع بداية العام

قانون العمل الجديد بمصر ينتقص من حقوق العمال