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صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر تنخفض بنحو 2 مليار دولار في ديسمبر

صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر تنخفض بنحو 2 مليار دولار في ديسمبر
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