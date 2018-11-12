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صافي الدين العام الأردني يرتفع بـ 6% في 9 أشهر من 2018

صافي الدين العام الأردني يرتفع بـ 6% في 9 أشهر من 2018
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