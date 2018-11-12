صافي الدين العام الأردني يرتفع بـ 6% في 9 أشهر من 2018

صافي الدين العام الأردني بنحو 6% في 9 أشهر من 2018

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.2 بالمئة إلى 27.01 مليار دينار (38 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية الاثنين أن صافي الدين الداخلي للمملكة بلغ 15.3 مليار دينار في نهاية سبتمبر أيلول في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.65 مليار دينار.

يعادل صافي الدين العام الأردني 90.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

اقرأ أيضًا:

الأردن: الدينار «مستقر» والإعفاءات «غير المدروسة» أضرت بالمال العام

موازنة الأردن 2018... انخفاض العجز إلى 2.8%

توقعات باستمرار تعافي الاقتصاد الأردني العام الحالي



























