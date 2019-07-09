صافي الدين العام للأردن يرتفع بـ 3.8% في أول 5 أشهر من 2019

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8 بالمئة إلى 27.93 مليار دينار (39.4 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الاحصائيات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو أيار الماضي بلغ 15.72 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.2 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.