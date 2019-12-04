صافي الدين العام للأردن يرتفع بـ 7% في 9 أشهر

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ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 بالمئة إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار)
ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 بالمئة إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت الإحصاءات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أيلول سبتمبر الماضي بلغ 16.25 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.
ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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Via SyndiGate.info
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