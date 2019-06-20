صافي دخل البنوك في أبوظبي يرتفع إلى 8 مليارات درهم خلال الربع الأول

بلغ مجموع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية، التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي، 8 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها1.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.

وشكل الدخل الصافي للبنوك التجارية 83.9% من مجموع صافي دخل البنوك، في حين استحوذت البنوك الإسلامية على 16.1%.

وأضاف مركز الإحصاء - أبوظبي أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأول من عام 2019 نتج عن الارتفاع في دخل الاستثمار، بنسبة 48.9% وصافي الفوائد بنسبة 1.9%مقارنةً مع الربع نفسه من عام 2018.

وبين أن عدد العاملين في نهاية الربع الأول من عام 2019 بلغ 11.9 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة، بالمقارنة مع 11.8 ألف عامل من الربع الأول في عام 2018.

وأشار المركز إلى أن قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية في الربع الأول من عام 2019 بلغ 43.4 ألف درهم، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين هما مجموع تعويضات العاملين وأعداد العاملين في كل ربع.

يذكر أن تعويضات العاملين تضم قيمة الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين