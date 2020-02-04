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صافي دين الأردن يرتفع بـ8.4% بحلول نهاية نوفمبر 2019

منشور 04 شباط / فبراير 2020 - 01:03
يشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 93.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
الدينار الأردني
أبرز العناوين
ارتفع صافي الدين العام المُستحق على الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 8.4 بالمئة إلى 29.153 مليار دينار (41.1 مليار دولار)

ارتفع صافي الدين العام المُستحق على الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 8.4 بالمئة إلى 29.153 مليار دينار (41.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الاحصائيات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي بلغ 16.75 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 93.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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Via SyndiGate.info


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