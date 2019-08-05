صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في السوق السعودية تبلغ 64.2 مليار ريال منذ بداية العام

بلغ صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 8.5 مليار ريال، وذلك بعد مشتريات بلغت 13.86 مليار ريال مقابل مبيعات قيمتها 5.2 مليار ريال.

وحقق الأجانب المؤهلون صافي مشتريات منذ بداية العام الجاري بنحو 64.18 مليار ريال، ثلثها في شهر أيار (مايو) الماضي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الأول من أغسطس بلغ نحو 784.9 مليون ريال، مقابل نحو 1.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.42 في المائة بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، مقابل نحو 3.99 في المائة بنهاية شهر حزيران (يوينو).

فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 90.84 مليار ريال، الشهر الماضي، مقارنة بنهاية الشهر السابق البالغة 83.07 مليار ريال، حيث نمت الملكية بنحو 7.7 مليار ريال وبزيادة بلغت نسبتها 9.3 في المائة.

وحقق الأجانب المؤهلون صافي مشتريات منذ بداية العام بنحو 64.18 مليار ريال، ثلثها تمت في شهر أيار (مايو) الماضي، فيما تراجعت صافي مشتريات شهر تموز (يوليو) عن المتوسط الشهري الذي يبلغ 9.16 مليار ريال.

وكان الأجانب قد حققوا مشتريات منذ بداية العام بلغت 120.45 مليار ريال، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 56.26 مليار ريال، ليبلغ صافي الشراء نحو 64.18 مليار ريال.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب المؤهلين بنهاية تموز (يوليو) الماضي نحو 90.8 مليار ريال، مشكلة 4.42 في المائة، من إجمالي السوق السعودية، مقابل نحو 83.07 مليار ريال في حزيران (يونيو) الماضي.

فيما بلغت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم نحو 161.68 مليار ريال مشكلة نحو 7.86 في المائة من إجمالي سوق الأسهم، مقابل نحو 7.47 في المائة في حزيران (يونيو) 2019.