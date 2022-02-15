صحيفة بريطانية تكشف عن نزاع بين ورثة ماجد الفطيم.. وحاكم دبي يتدخل

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تدخل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من أجل حل النزاع بين ورثة رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم.

حاكم دبي يشكل لجنة قانونية لفض النزاع بين الورثة

من جانبها كشفت مجموعة ماجد الفطيم عن تشكيل حاكم دبي لجنة قضائية لحل خلاف الورثة، وقالت في بيان لها أنه تم تشكيل لجنة خاصة من أجل فض النزاعات القانونية المتعلقة بالورثة التي خلفه الملياردير الراحل ماجد الفطيم، على أن لا يشمل الأمر الإشراف على الشركة وإدارة أعمالها، وبحسب البيان فإن مهمة اللجنة، التوسط بين المساهمين وذلك لحماية مصالح المجموعة واقتصاد دبي.

وأضاف البيان أن الأعمال في الشركة لن تتأثر بمشاكل الورثة، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، استنادا على آليات عمل محكمة تضمن استمرار العمل.

وكشف الصحيفة البريطانية في تقريرها أن قرار تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو من أجل الإشراف على عملية نقل ملكية الملياردير الراحل ماجد الفطيم، خاصة بعد وقوع خلافات بين الورثة.

ورثة الراحل ماجد الفطيم

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز إن الخلاف هو بين 10 ورثة، وبحسب التفاصيل الواردة فإن للراحل ابن يدعى طارق، وهو نائب رئيس "ماجد الفطيم القابضة" ومدير غير تنفيذي، وبذلك لا يتولى أي مسؤوليات عملية مباشرة، ولديه ابنة واحدة وهي مريم، فيما لا يعرف بقية أسماء الورثة المتنازعين وصلة القرابة مع الملياردير الراحل.

ثروة الملياردير الراحل ماجد الفطيم

توفي الملياردير ماجد الفطيم في يوم 17 من شهر ديسمبر 2021 عن 87 عامًا، ويعتبر رقم 3 في قائمة أغنياء العرب، وأسس الراحل مجموعة الفطيم في الإمارات عام 1992.

ومن أبرز المشاريع التي عملت فيها المجموعة، مراكز التسوق والمجمعات السكنية والفنادق والترفيه وتجارة التجزئة وإدارة المشاريع والمواقع.

وتتواجد المجموعة بما يقارب 14 دولة في مناطق الشرق الاوسط، شمال افريقيا، وسط آسيا وأفريقيا، وتدير مجموعة الفطيم 13 فندقاً و26 مول، من أبرزها (مول الإمارات) فى دبي، كما تمتلك المجموعة رخصة تشغيل كارفور في المناطق التي تتواجد بها.