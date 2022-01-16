أبرز 11 ملياردير فارقوا الحياة في 2021.. من بينهم ماجد الفطيم

ودعنا قبل ما يقارب الـ 15 يومًا عام 2021 الذي شهد الكثير من الأحداث على مختلف الأصعدة، وودع العالم في 2021 عدد من أبرز وأشهر أثرياء العالم.

نذكر هنا 11 ملياردير وافاتهم المنية في 2021:



1- شيلدون أديلسون

توفي شيلدون أديلسون وهو أمريكي الجنسية في شهر يناير من عام 2021 عن 87 عامًا، وكانت قيمة ثروته عندما توفي ما يقارب 35 مليار دولار امريكي.

يلقب الملياردير الراحل أديلسون بـ "قطب الكازينو" وذلك لامتلاكه امبراطورية من الكازينوهات والمنتجاعت الراقية في عدد من المناطق مثل لاس فيغاس وسنغافورة وماكاو، جامعًا ثروة تقدر بنحو 35 مليار دولار ليحتل الرقم 19 في قائمة اثرياء العالم.

2- السير ديفيد باركلي

توفي الملياردير ديفيد باركلي في شهر يناير من عام 2021 عن عمر يناهز 86 عامًا، وكان صافي ثروته عند الوفاة 3.7 مليار دولار. كان ديفيد وهو بريطاني الجنسية من أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة، وكان يملك الراحل امبراطورية شملت فنادق وصحيفة التليغراف، ومجلة The Spectator البريطانية، وفندق ريتز، ومتاجر Very Group.

3- أوليفييه داسو

توفي الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو في شهر مارس من عام 2021 عن عمر يناهز69 عامًا وكان صافي ثروته 4.7 مليار دولار. توفي الملياردير الفرنسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شمال فرنسا.

4- إم جي جورج موثوتد

توفي الملياردير الهندي إم جي جورج موثود في شهر مارس من عام 2021 وكانت قيمة صافي ثروته 3.1 مليار دولار. وكان الراحل يدير شركة Muthoot Finance.

5- إيلي برود

توفي إيلي برود في شهر مايو من عام 2021 عن عمر يانهز 87 عامًا، تاركًا خلفه ثروة تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار. جمع برود وهو أمريكي الجنسية ثروته من أعمال البناء والتأمين.

6- أنسي ساويرس

توفي الملياردير المصري أنسي ساويرس في شهر يونيو من عام 2021 عن عمر يناهز 90 عامًا، وكان صافي ثروته 1.1 مليار دولار. أسس أنسي شركة أوراسكوم للإنشاءات عام 1950.

7- لي مان تات

توفي لي مان تات وهو ملياردير من هونغ كونغ في شهر تموز من عام 2021 عن عمر يناهز 91 عامًا تاركًا ثروة تبلغ 17.4 مليار دولار. كان تات رئيس مجلس إدارة LKK Group، التي تمتلك Lee Kum Kee، أكبر صانع لصلصة المحار في العالم.

8- كارلوس أرديلا لول

توفي الملياردير كارلوس أرديلالول في شهر آب من عام 2021 عن عمر يناهز91 عامًا، وهو كولومبي الجنسية. امتلك أرديلا لول امبراطورية تجارية كبيرة تضمن عدد من شركات المشروبات الغازية، ومحطات الراديو والتلفزيون. بلغت قيمة صافي ثروته عند الوفاة 2.3 مليار دولار.

9- بيتر باك

توفي الملياردير الأمريكي بيتر باك عن عمر يناهز 90 عامًا في شهر نوفمبر من عام 2021 وبلغت قيمة صافي ثروته عند وفاته 1.7 مليار دولار.

أقرض باك ابن صديقه مبلغ 1000 دولار لبدء مشروع سندويشات الذي تحول الى سلسلة Subway، ليصبح باك مستثمر في هذه السلسلة، وشارك لاحقًا في تأسيس Doctor's Associates، الشركة الأم لشركة Subway.



10 - كارول جنكينز بارنيت

توفيت كارول جنكيز بارنيت وهي أمريكية الجنسية في شهر ديسمبر 2021 تاركة خلفها صافي ثروة 2.1 مليار دولار عن عمر يناهز 65 عامًا. شخصت كارول بمرض الزهايمر عام 2016.

11- ماجد الفطيم

توفي الملياردير الإمارتي ماجد الفطيم في شهر ديسمبر من عام 2021 وكان صافي ثروته 4.3 مليار دولار. يعد الراحل الفطيم واحد من أبرز الأثرياء العرب. أسس شركة ماجد الفطيم التي تمتلك ما يقارب الـ 29 مركزًا تجاريًا من بينهم مول الإمارات، بالاضافة لامتلاكه 13 فندقًا وما يقارب الـ 375 سوبر ماركت في 30 دولة.