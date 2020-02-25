صحيفة "ذا صن" البريطانية تسجل خسائر كبيرة وسط هبوط المبيعات والدعاوى القضائية

سجّلت صحيفة "ذا صن" البريطانية خسارة قدرها 68 مليون جنيه إسترليني (نحو 88 مليون دولار) في العام الماضي. تراجع مردّه إلى انخفاض في مبيعات الصحافة المطبوعة، والتكلفة الهائلة للقضايا التي رُفعت ضد المؤسسة الإعلامية بعد فضيحة تجسس.

وأنفقت مجموعة News Group Newspapers الإعلامية، ويملكها رجل الأعمال الأسترالي روبرت مردوخ، وتنشر صحيفة "ذا صن"، 54 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار أميركي) كغرامات بسبب قضية التجسس على الهواتف التي تورطت فيها صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" التي تملكها المؤسسة ذاتها.

ولا تزال الشركة تنفق ثُمن إيراداتها في التعامل مع تداعيات القضية، ولا تزال القضايا الجديدة المتعلقة بأمثال الأمير هاري تُرفع إلى المحكمة العليا.

و"ذا صن" هي أكثر الصحف المطبوعة مبيعاً في المملكة المتحدة، لكنها في طريقها لفقدان هذا اللقب أمام صحيفة "دايلي ميل" بحسب "ذا غارديان".