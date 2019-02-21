صعدت أسعار النفط أكثر من 1% إلى أعلى مستوى لها هذا العام

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% إلى أعلى مستوى لها هذا العام بدعم من آمال بأن أسواق الخام ستشهد توازنا في وقت لاحق هذا العام بمساعدة من تخفيضات إنتاجية من منتجين كبار وأيضا عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا العضوين بمنظمة أوبك.



وساعدت مخاوف بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لكن السوق غيرت اتجاهها بعد ظهور علامات على تقدم في المحادثات بين البلدين وصعود أسواق الأسهم.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع الصين تسير على ما يرام وأشار إلى أنه منفتح على تمديد المهلة المحددة لإتمامها إلى ما بعد أول مارس/آذار وهو الموعد المقرر لزيارة رسوم جمركية أمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا، أو 0.95%، لتبلغ عند التسوية 67.08 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 83 سنتا، أو 1.48%، لتسجل عند التسوية 56.92 دولار للبرميل.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يأمل بأن سوق النفط ستتوازن بحلول أبريل نيسان وإنه ستكون هناك فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.



وقال أندي ليبو رئيس ليبو أويل اسوشييتس في هيوستون "يمكن للمرء أن يعتبر ذلك إشارة إلى أن السعودية ستواصل اتخاذ نهج فعَّال".

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