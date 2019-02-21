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صعدت أسعار النفط أكثر من 1% إلى أعلى مستوى لها هذا العام

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% إلى أعلى مستوى لها هذا العام
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