صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة والصين نحو التوصل لاتفاق تجاري

منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 11:53
قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري
قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري
أبرز العناوين
تخوض واشنطن وبكين منذ عام حربا تجارية شهدت فرض رسوم على بضائع بمليارات الدولارات وتهديدات بالتصعيد

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي أحدث توترا في الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

ولدى سؤالها الاثنين بالمؤتمر العالمي لمعهد ميلكن عما إذا كانت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم ستنتهي باتفاق، قالت لاجارد "أقول نعم".

وتخوض واشنطن وبكين منذ عام حربا تجارية شهدت فرض رسوم على بضائع بمليارات الدولارات وتهديدات بالتصعيد. والمحادثات الآن في مرحلة حاسمة.

وكانت لاغارد أول المتحدثين في المؤتمر الذي يحضره أربعة الاف شخص بعضهم من كبار المفكرين في العالم ويناقش قضايا مالية والرعاية الصحية وغيرهما.

وفي وقت لاحق الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارتزمان أيضا إنه متفائل بشأن فرص التوصل لاتفاق أمريكي صيني ولكنه حذر من أنه لن يحل جميع القضايا موضع النزاع.

المزيد: 
الصراع التجاري بين الصين وأمريكا يدخل سباق الأيام العشرة الاخيرة
أمريكا تجتمع مع الصين في بكين قبل انتهاء مهلة الهدنة في الحرب التجارية
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن