صندوق النقد الدولي يدعو إلى وقف التصعيد في النزاعات التجارية

حثت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، دول العالم على وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية، والتحرك بدلاً من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي.

ونقلت أمس وكالة «بلومبرج» للأنباء عن لاجارد القول، في فعالية بالبنك المركزي الأوروبي:«هذا يعني تجنب فرض الرسوم والرسوم المضادة والبحث بدلاً من ذلك عن سبل لإطلاق كامل الإمكانيات الممكنة في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات».

وأضافت:«النمو العالمي متراجع منذ أكثر من ست سنوات، والاقتصادات الكبرى تضع قيوداً تجارية جديدة أو تهدد بقيود جديدة. وهذا ربما يكون بداية شيء آخر قد يؤثر علينا بصورة أوسع».

ولفتت إلى أن العالم بحاجة إلى «تجديد التركيز على الآثار المشوِهة الناجمة عن الإعانات التي تقدمها الحكومات».