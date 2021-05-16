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صندوق النقد الدولي يصادق على تعديلات مؤقتة لإجراءات الإقراض

منشور 16 أيّار / مايو 2021 - 06:27
صندوق النقد الدولي يصادق على تعديلات مؤقتة لإجراءات الإقراض
قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج ‏PPM‏ ‏مؤقتا من خلال تعليق تقرير ‏PPM السنوي المستقل وإجراء مناقشات ‏PPM‏ في وقت مشاورة ‏المادة الرابعة
أبرز العناوين
أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة ‏كوفيد - 19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق
أعلن صندوق النقد الدولي ‏IMF‏ موافقة المجلس التنفيذي على تعديلات مؤقتة على مراقبة ما بعد برنامج ‏PPM‏ حتى نهاية عام 2022.

وأوضح الصندوق، في بيان صحافي أمس، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة ‏كوفيد - 19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، ما يؤكد الحاجة إلى ضمانات ‏مناسبة للميزانية، مشيرا إلى أن برنامج ‏PPM‏ يعد إحدى هذه الضمانات، حيث يوفر إطارا ‏لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق، لكن ‏ليسوا لهم علاقة بالبرنامج.

وأفاد أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج ‏PPM‏ ‏مؤقتا من خلال تعليق تقرير ‏PPM السنوي المستقل وإجراء مناقشات ‏PPM‏ في وقت مشاورة ‏المادة الرابعة، مشيرا إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون ‏PPM‏ سيشمل ‏أيضا جميع عناصر مناقشة ‏PPM، وستنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء ‏الخاضعين لـ‏PPM‏ حتى نهاية عام 2022.
كلمات دالة:صندوق النقد الدولي

Via SyndiGate.info


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