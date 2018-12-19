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صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 'خط وقاية وسيولة' بقيمة 3 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 'خط وقاية وسيولة' بقيمة 3 مليارات دولار
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