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تدفق الاستثمار الخارجي على المغرب يرتفع بنسبة 37%ليصل إلى 3.35 مليار دولار

تدفق الاستثمار الخارجي على المغرب يرتفع بنسبة 37%ليصل إلى 3.35 مليار دولار
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