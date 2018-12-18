تدفق الاستثمار الخارجي على المغرب يرتفع بنسبة 37%ليصل إلى 3.35 مليار دولار

بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب 31.82 مليار درهم

بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب 31.82 مليار درهم (3.35 مليار دولار) بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد زيادة بنسبة 36.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونتج هذا الارتفاع حسب مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) عن زيادة حجم الاستثمارات الواردة على المغرب خلال هذه الفترة بنسبة 37.6 في المائة لتبلغ 42 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات الصادرة، التي أنجزها المغاربة في الخارج، بنسبة 40.5 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 10.2 مليار درهم (1.07 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.

وأسهمت هذه الزيادة في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في تغطية عجز الأداءات الخارجية للمغرب خلال هذه الفترة، والذي ارتفع نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 7.7 في المائة خلال هذه الفترة، إضافة إلى تراجع تحويلات المهاجرين بنسبة 1.7 في المائة، وانخفاض مداخيل السياحة بنسبة 1.8 في المائة.

وأشارت إحصاءات مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب من السلع والبضائع عرفت ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 249 مليار درهم (26.2 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر. وارتفعت واردات المغرب خلال نفس الفترة بنسبة 8.8 في المائة لتبلغ 435.4 مليار درهم (45.8 مليار دولار).

ورغم أن نمو الصادرات بمعدل أقوى من نمو الواردات خلال هذه الفترة أسهم في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ورفعها إلى 57.2 في المائة، فإن زيادة الواردات من حيث القيمة المطلقة كان أكبر من زيادة الصادرات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنحو 7.7 في المائة، ليبلغ 186.4 مليار درهم (19.6 مليار دولار) في نهاية نوفمبر.

في غضون ذلك، بلغت تحويلات المهاجرين 59.65 مليار درهم (6.28 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وعرفت انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة.

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