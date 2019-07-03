صندوق النقد: العجز في موازنة لبنان قد يكون أكثر من المتوقع

قال فريق من صندوق النقد الدولي، إن العجز المتوقع في موازنة لبنان لعام 2019، من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ حوالي 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في بيان "نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019".

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وأضافت أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي، الذي يجب أن يتراجع عن شراء السندات الحكومية.

وفي وقت سابق، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيروت، إن لبنان "يسير في طريق سليم" بشأن الإصلاحات في مشروع موازنته لعام 2019 وقطاع الكهرباء، لكن سيتعين عليه المضي قدماً.

وأقرت حكومة لبنان المثقل بالديون ميزانية 2019 رسمياً، شاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.

وقال وزير المالية علي حسن خليل إن الموازنة تعكس أيضاً إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي" وإنها تتوقع معدل نمو 1.2 بالمئة العام الجاري.