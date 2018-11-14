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للمرة الأولى منذ 2014... صندوق النقد يقيّم اقتصاد اليمن!

للمرة الأولى منذ 2014... صندوق النقد يقيّم اقتصاد اليمن!
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