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صندوق النقد يطالب الأردن بإعادة النظر في تكلفة الكھرباء المرتفعة

صندوق النقد يطالب الأردن بإعادة النظر في تكلفة الكھرباء المرتفعة
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