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صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بـ3% في 2020

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:48
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة بالمئة وأن يرتفع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام الجاري
الكويت
أبرز العناوين
قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي

قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 بالمئة في 2019.

وأضاف الصندوق في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد إن ذلك يمثل انخفاضا من نمو بنسبة 1.2 بالمئة في 2018.

كما أشار أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة بالمئة وأن يرتفع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام الجاري.

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Via SyndiGate.info


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