صندوق النقد يحذر من تداعيات التوترات التجارية على الناتج العالمي

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلاً إن هذه التوترات يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنسبة 8.‏0 في المائة خلال العام المقبل.

وقالت كريستالينا جورجيفا اليوم (الخميس) في ختام مناقشات الطاولة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة «تباطؤ متزامن».

وأضافت جورجيفا أن 90 في المائة من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت 75 في المائة من اقتصادات العالم تسجل نمواً قبل عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين توجد عوامل عديدة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حالياً، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبر من العوامل الرئيسية لذلك، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 1.‏6 في المائة قبل أن يتراجع إلى 6 في المائة خلال العام المقبل.

يذكر أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل معدل نمو قدره 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقل مستوى له خلال نحو ثلاثة عقود، على خلفية ضغوط تزايد الديون والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.