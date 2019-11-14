  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بوتين: العقوبات تقف عائقاً في نمو الاقتصاد العالمي

بوتين: العقوبات تقف عائقاً في نمو الاقتصاد العالمي

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:47
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أبرز العناوين
الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في البرازيل، إن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية.

وأبلغ بوتين زعماء دول مجموعة بريكس التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم قائلاً "لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية إلى جانب العقوبات الأحادية بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية".

المزيد: 
ترامب يهجم على الجميع... من الصين إلى أوروبا
موجة تشاؤم تغزو الأسواق العالمية
التجارة الإلكترونية في روسيا تشهد نمواً هائلاً وسط انكماش اقتصادي
 

 

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...