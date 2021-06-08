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صندوق النقد يصنف الإمارات ضمن أسرع الأسواق الناشئة تعافياً

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 06:46
صندوق النقد يصنف الإمارات ضمن أسرع الأسواق الناشئة تعافياً
ذكر الصندوق في تقرير أن سرعة تعافي الإمارات تعزى إلى مجموعة من العوامل وفي مقدمتها قدرتها على احتواء الفيروس
أبرز العناوين
أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات أسرع الدول المصنفة ضمن فئة الأسواق الناشئة في التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد19».

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات أسرع الدول المصنفة ضمن فئة الأسواق الناشئة في التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد19».
 
وذكر الصندوق في تقرير أن سرعة تعافي الإمارات تعزى إلى مجموعة من العوامل وفي مقدمتها قدرتها على احتواء الفيروس، و تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، ووفرة الاحتياطيات المالية لدى الإمارات، الأمر الذي مكنها من تكوين مصدات مالية كافية لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد، وأيضاً تزويد الكيانات الاقتصادية المختلفة العاملة في الدولة بالدعم المالي الذي تحتاجه لاجتياز هذه المواجهة بنجاح، وتمتع الدولة بسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.

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كلمات دالة:صندوق النقد الدولياقتصاد الإمارات

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