صندوق النقد يناقش الأربعاء المقبل الشريحة الخامسة من القرض لمصر

قال مصدر بارز بصندوق النقد الدولي في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش الأربعاء المقبل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأضاف قائلا "سيتم التصويت في الموعد المحدد سلفا وبدون تأجيل".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه أنه كان من المقرر تأجيل التصويت على الملف المصري، إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق عاد وأدرج الطلب على جدول أعماله في الموعد المقرر.



وحسب المصدر، فإنه في حال إقرار نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بملياري دولار، متوقعا الإفراج عن الشريحة نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل..

وكان موقع "مصراوي" المحلي قد أكد أمس الثلاثاء أن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أظهر حذف طلب مصر من الاجتماع الذي كان مقررا له يوم الأربعاء المقبل.



كان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار نهاية الشهر الجاري، ليصل إجمالي ما حصلت عليه 10 مليارات دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار متفق عليه مع الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

اقرأ أيضًا:

مصر تطلب من البنك الدولي وصندوق النقد إلى إدراج القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي



مصر تجري مباحثات مع صندوق النقد مطالبة بتعديلات على الاتفاق