صنعته وطورته بالكامل...الإمارات تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

اعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن استعداد الإمارات العربية المتحدة لإطلاق قمر صناعي جديد تم تصنيعه وتطوير مكوناته بالكامل على أراضي الدولة.

وتعاونت شركة ستراتا للتصنيع مع مركز محمد بن راشد للفضاء في تطوير مكونات القمر الإماراتي MBZ-SAT، وتعد هذه الشراكة قفزة نوعية في صناعة الفضاء في دولة الإمارات.

الإمارات تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محليا

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الاستعدادات جارية لاطلاق قمر الإمارات

أكد المهندس سالم المري، مدير المركز، أن الاستعدادات جارية لإطلاق القمر الإماراتي MBZ-SAT، لكنه لم يحدد موعد الاطلاق.

وأوضح المري أن الأقمار الصناعية الإماراتية تُخصص لأغراض متنوعة، فبعضها مخصص للكشف عن التغيرات على سطح الأرض، وبعضها الآخر لتتبع الكوارث الطبيعية، وثالثها لدراسة المناطق المختلفة حول العالم مثل السواحل وغيرها.

"القمر الجديد" سيكون الاكثر تطورا

وأشار المري إلى أن القمر الجديد سيكون الأكثر تطورًا في المنطقة في مجال التصوير العالي الدقة والوضوح، حيث سيسهم في مراقبة التغيرات البيئية وجودة المياه، ودعم التنمية الزراعية وغيرها.

من جهته أكد إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، أن الشركة تلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة ، مما يبرز قدرات القطاع الصناعي في الإمارات.

إنجازًا هامًا يضاف لسجل إنجازات الإمارات

ويشكل إطلاق القمر الإماراتي الجديد إنجازًا هامًا للدولة ويعكس التطور والتقدم الذي تحقق في قطاع الفضاء. من شأن هذا الإنجاز ان يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستكشاف الفضائي والتكنولوجيا.

