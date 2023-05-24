صورة مزيفة تتسبب بـ تراجع بورصة وول ستريت .. ما قصتها؟

كشف موقع techcrunch التقني تفاصيل تراجع بورصة وول ستريت يوم الأثنين الماضي بعد تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حريق مبتى البنتاغون.

تفاصيل تراجع بورصة وول ستريت بعد انتشار صورة حريق البنتاغون

أظهرت هذه الحادثة مدى تأثير موقع تويتر والذكاء الاصطناعي على الأحداث حول العالم وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج تؤثر على اقتصاد العالم وأحداثه.

نشر حساب بلومبيرغ فيد Bloomberg Feed على تويتر يحمل العلامة الزرقاء صورة توضح تعرض مبنى وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون" للحرق يوم الأثنين الماضي، واعتقد رواد موقع تويتر أن الحساب الموثق يعود إلى وكالة بلومبيرغ الشهيرة مما جعلهم يثقون بالخبر.

وسارع العديد من الأشخاص من بينهم وسائل إعلام دولية بإعادة نشر الصورة على أنها حقيقية، وهو ما تسبب بضجة كبيرة أثرت على البورصة.

This morning blue check accounts accounts claimed large explosions at the Pentagon.



... then the White House.



Russian state media amplified the faked Pentagon image from their gold check account.



The images look AI generated, as folks identified. 1/ pic.twitter.com/Bd9uu3jwPZ — John Scott-Railton (@jsrailton) May 22, 2023

تسببت هذه الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع بتراجع بورصة وول ستريت لفترة قصيرة كما خسر مؤشر "إس & بي 500" أكثر من رُبع نقطة مئوية، لفترة قصيرة.

من جانبها سارعت وزارة الدفاع الأمريكية على نفي الخبر، وتم الكشف أن الصورة تم عملها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فيما حرصت مديرية الإطفاء في ارلينغتون بولاية فيرجينا على نفي الأمر وأكدت عدم وقوع أي حوادث داخل البنتاغون او حتى بالمنطقة القريبة منه.

وأشار موقع techcrunch إن مشكلة تداول صور مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست حديثة، لكت مع ادوات الذكاء الاصطناعي وسهولة توثيق الحسابات في تويتر، يبدو أنها ستأخذ منحنى جديد قد يكون له الكثير من التأثير السلبي.