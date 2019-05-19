صور: سيارة بورش الأقدم بالعالم في المزاد

يُعتقد على نطاق واسع أن بورش 356 هي أول سيارة تصنعها شركة صناعة السيارات الألمانية الشهيرة، ومع ذلك، فإن تاريخ بورش في صناعة السيارات معقد ويصعب رسمه.

إن السيارة الأولى في التاريخ التي تحمل اسم بورش هي السيارة من نوع 64 – وهي سيارة سباق تم بناء ثلاث منها فقط في الفترة من 1939 إلى 1940، وهذا يجعلها ربما السيارة الأكثر أهمية التي صنعت من قبل بورش.

ومن بين الثلاثة التي تم إنشاؤها، هناك واحدة فقط لا تزال متاحة وستطرح للبيع في مزاد أسبوع مونتيري للسيارات في أغسطس من هذا العام.

صمم الطراز 64 من قبل فرديناند بورش لسباق 1500 كيلومتر بين برلين وروما المخطط له في سبتمبر 1939، وقد تم إلغاء السباق بسبب بداية الحرب العالمية الثانية.

تم تصميم السيارة لسباقات التحمل وتم تزويدها بألواح هيكلية ألمنيوم مبسطة ومكونات خفيفة الوزن، وتمت إعادة ضبط محركها المسطح بأربعة محركات لإنتاج 32 حصانا.

كانت هذه السيارة الخاصة هي السيارة الوحيدة التي نجت من الحرب واحتفظت بها عائلة بورش لاستخدامها كسيارة شخصية، وقد قام مؤسس Pininfarina باستعادها لاحقا من قبل باتيستا فارينا قبل بيعه للمتسابق النمساوي Otto Mathé في عام 1948، والذي تمسك بها حتى وفاته في عام 1995.

ولا تزال السيارة في حالتها الأصلية، إلى جانب محركها الأصلي المكون من أربع أسطوانات، وتأتي مع بعض الأدوات الأصلية وقطع الغيار التي تم تضمينها في البيع.

وقد أعلنت RM Sotheby’s في بيانها الصحفي أنها “أهم جزء باقٍ من تاريخ التصميم والهندسة في بورش” وتتوقع أن تحقق ما يقرب من 20 مليون دولار.