قريباً... طائرات كهربائية للرحلات القصيرة!

طائرات كهربائية للرحلات القصيرة

تعمل شركة EasyJet حالياً على تطوير طائرات كهربائية يمكنها القيام برحلات قصيرة خلال قرابة 10 سنوات من الآن.

قال الرئيس التنفيذي لشركة EasyJet، يوهان لوندغين أن الطيران بالطاقة الكهربائية “أصبح حقيقة” وأنه يستطيع التنبؤ بمستقبل “لا يعتمد حصرياً على وقود الطائرات”.

وتعمل الشركة التي تتخذ من لوتون مقراً لها بالشراكة مع شركات رايت إلكتريك الأمريكية، لبناء طائرات تعمل بالبطاريات للقيام برحلات جوية قصيرة لا تتجاوز مدتها ساعتين. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنتاج الطائرات الكهربائية بحلول 2027.

يذكر بأن الشركة تمتلك حالياً عدداً من الطائرات الكهربائية الصغيرة تتسع لراكبين فقط، وتخطط لحيازة طائرات تتسع لتسعة ركاب في العام المقبل.

من جهته قال ناطق باسم EasyJet بأن إنشاء طائرة ركاب تجارية كهربائية بالكامل قادرة على الطيران لمسافات قصيرة بات قاب قوسين أو أدنى.

وقال لوندغرين: “أصبح استخدام الطائرات التي تعمل على الكهرباء حقيقة واقعة ويمكننا الآن التنبؤ بمستقبل لا يعتمد بشكل حصري على الوقود في تشغيل الطائرات”.

وبحسب خبراء شركة رايت للكهرباء، فإن الرحلات على متن الطائرات الكهربائية ستكون أرخص بالنسبة للمسافرين، وسينخفض ضجيج محركات الطائرة بنسبة 50%.

وتركز الشركة المصنعة على تطوير بطاريات ذات قدرات عالية لضمان عدم تلفها أو نفاذ شحنها، إضافة إلى الاعتماد على العديد من المحركات الصغيرة على خلاف الطائرات التقليدية التي تحتوي على محركين كبيرين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

المصدر: سنيار



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